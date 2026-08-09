Gazipaşa'dan Kaş'a uzanan kıyı şeridindeki doğal ve yapay dalış alanlarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı dalış tutkunu ziyaret ediyor. Özellikle Kemer'de bulunan ve dünyanın öne çıkan dalış noktaları arasında gösterilen Paris 2 batığı, deniz tabanındaki Poseidon heykeli, su altı heykelleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçenin Türkiye'nin önemli dalış destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.Deniz turizmini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Solmaz, Kemer'in dünyanın sayılı dalış noktalarından biri olarak gösterilen Paris 2 batığına ev sahipliği yaptığını ifade etti. İlçede faaliyet gösteren yaklaşık 20 dalış okulunun yerli ve yabancı ziyaretçilere keşif ve profesyonel dalış hizmeti sunduğunu dile getiren Solmaz, bu alandaki yatırımlarla dalış turizminin her geçen yıl daha da güçlendiğini kaydetti.

ÜÇ ADALAR İÇİN ÖZEL PROJE

Bölgedeki dalış noktalarının her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını anlatan Solmaz, turistlerin su altındaki doğal yaşamı yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi. Misafirlerin dalış deneyimlerinden memnun ayrıldığını belirten Solmaz, "Misafirlerimiz denizin altındaki canlıları bire bir görerek, hayatları boyunca unutamayacakları bir dalış deneyimi yaşıyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Valiliğimiz arasında Üç Adalar için bir protokol imzalandı. Bu bölgeyi dünyanın sayılı dalış merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla koruma ve biyoçeşitliliği geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

- Dalış alanları Antalya'nın turizm çeşitliliğine katkı sağlıyor

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de kentte dalış turizmini geliştirmek amacıyla yeni dalış noktaları ve yapay resifler oluşturduklarını söyledi. Alanya, Manavgat, Kemer ve Kaş'taki batıklar ile dalış alanlarının Antalya'nın turizm çeşitliliğine önemli katkı sunduğunu ifade eden Çetin, "Antalya berrak ve masmavi deniziyle dalış için çok elverişli bir destinasyon. Kemer'de 20'ye yakın dalış okulumuz faaliyet gösteriyor. Dalış yapan misafirlerimiz su altındaki tarihi batıkları, müzeleri ve zengin balık popülasyonunu yakından görme fırsatı buluyor." dedi. Çetin, aldıkları olumlu geri dönüşlerle bu alana olan ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Kaynak: AA