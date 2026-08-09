Kaza, saat 12.30 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Gücük Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Fırat yönetimindeki 58 AEU 186 plakalı traktör, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treniyle çarpıştı.
YÜK TRENİ TRAKTÖRE ÇARPTI
Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü Murat Fırat yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Fırat, daha sonra ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALININ DURUMU İYİ
Hastanede tedavisi devam eden 18 yaşındaki Murat Fırat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle demir yolu hattında ulaşım bir süre durduruldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından hattın yeniden ulaşıma açılması için gerekli işlemler gerçekleştirildi.
Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.