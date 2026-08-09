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Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle demir yolu hattında ulaşım bir süre durduruldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından hattın yeniden ulaşıma açılması için gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Hastanede tedavisi devam eden 18 yaşındaki Murat Fırat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Fırat, daha sonra ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü Murat Fırat yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Gücük Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Fırat yönetimindeki 58 AEU 186 plakalı traktör, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treniyle çarpıştı.

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