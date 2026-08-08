FIAT’tan ağustos kampanyası: Egea ve Grande Panda’da yeni fırsatlar

FIAT, ağustos ayında Egea, Grande Panda, 500e ve Topolino modelleri için nakit indirim ve düşük faizli kredi seçeneklerini devreye aldı.

FIAT, ağustos ayına özel otomobil kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında markanın farklı segmentlerdeki modellerinde nakit indirim, düşük faizli finansman ve takas desteği seçenekleri sunuluyor.

EGEA SEDAN 1 MİLYON 384 BİN 900 TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye otomobil pazarının uzun süredir yüksek satış adetlerine ulaşan modellerinden Egea da ağustos kampanyasına dahil edildi.

Egea Sedan 1.6 Multijet 130 HP Easy versiyonunun başlangıç fiyatı 1 milyon 384 bin 900 TL olarak açıklandı. Temmuz ayında aynı versiyonun kampanyalı fiyatı 1 milyon 369 bin 900 TL seviyesindeydi. Böylece ağustos başlangıç fiyatında 15 bin TL artış yaşandı.

Egea Cross DCT Urban versiyonunu tercih edenler için ise 200 bin TL krediye 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz seçeneği sunuluyor.

GRANDE PANDA’DA SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ

FIAT’ın yeni küresel ürün ailesinin ilk temsilcilerinden Grande Panda için iki farklı satın alma seçeneği bulunuyor.

Model, 115 bin TL nakit indirimle 1 milyon 494 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kredi kullanmak isteyen müşteriler ise 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

Her iki satın alma yönteminde de yüzde 2 takas desteği sağlanıyor.

500e GIORGIO ARMANI 2 MİLYON 289 BİN 900 TL

FIAT’ın tamamen elektrikli 500e modelinin Giorgio Armani Collector’s Edition versiyonu da ağustos fiyat listesinde yer aldı.

Özel seri modelin anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 289 bin 900 TL olarak açıklandı.

TOPOLINO’DA KREDİ VE NAKİT İNDİRİM ALTERNATİFİ

Şehir içi kısa mesafeli kullanım için geliştirilen elektrikli Topolino’da iki farklı kampanya uygulanıyor.

Topolino satın almak isteyenlere 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.

KAMPANYA KOŞULLARI SHOWROOMLARDA DEĞİŞEBİLİR

FIAT’ın ağustos kampanyası ay boyunca geçerli olacak. Kredi tahsis koşulları, araç stokları ve showroomlara özel ek fırsatlar nedeniyle nihai satış tutarı değişebiliyor. Araç satın almayı planlayanların güncel anahtar teslim fiyatını ve toplam kredi maliyetini yetkili satıcıdan kontrol etmesi gerekiyor.

Kaynak: FIAT Türkiye, Ağustos 2026 kampanya ve fiyat bilgileri