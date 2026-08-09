Alanya’da 10 Ağustos’ta elektrik kesintisi: Saatler ve bölgeler belli oldu

Alanya’da 10 Ağustos Pazartesi günü bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Antalya Alanya’da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü farklı noktalarda elektrik kesintileri yaşanacak. Açıklanan programa göre çalışmaların büyük bölümü 09.00’da başlayacak, bazı bölgelerde kesinti 18.00’e kadar sürecek.

KESİNTİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ 09.00’DA BAŞLAYACAK

Yatırım çalışması kapsamında saat 09.00 ile 16.00 arasında Akdam, Akçatı, Alacami, Bademağacı, Basırlı, Burçaklar, Emişbeleni, Gözübüyük, Güney, Güzelbağ, Hacımehmetli, Karakocalı, Karamanlar, Orhan, Soğukpınar, Tophane, Türkler, Yenice, Çakallar ve İncekum çevresindeki bazı cadde, sokak ve yaylalarda elektrik verilemeyecek.

Kesintiden Bağırsak, Söbüçimen, Baş Yayla, Çayboğazı, Seyricek, Eğrigöl ve Ümitli gibi yayla bölgelerinin de etkilenmesi bekleniyor.

HACIMEHMETLİ, SUGÖZÜ VE TEPE’DE BAKIM ÇALIŞMASI

Hacımehmetli Mahallesi’ndeki Eski Antalya Popaz ve Şehit Coşkun Nazilli sokakları ile Sugözü Mahallesi Hıdır İlyas ve Hıdrellez sokaklarında saat 09.00-16.00 arasında bakım çalışması yapılacak.

Aynı çalışma kapsamında Tepe Mahallesi’nin bazı bölümleri ile Yasirali Mahallesi Konya Çimento Yolu Sokak çevresinde de enerji kesintisi uygulanacak.

TEPE MAHALLESİ’NDE KESİNTİ 18.00’E KADAR SÜRECEK

Tepe Mahallesi Araplı, 1211 Sokak ve Çataloluk Caddesi çevresinde ayrı bir bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Bu bölgelerde elektrik kesintisi saat 13.00’te başlayacak ve 18.00’e kadar devam edecek.

ÇAMLICA’DA YATIRIM ÇALIŞMASI

Çamlıca Mahallesi Buladanpınarı ve Razlı bölgelerinde yatırım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesilecek.

MAHMUTLAR VE KARGICAK ÇEVRESİ DE LİSTEDE

Bakım programına göre Gözü küçüklü, Kargıcak Kızıltaş ile Mahmutlar’daki 302 Nolu Sokak, Kılınç Arslan, Kadılar Sokak ve Merkez_18 çevresinde de 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrikli cihaz kullanan vatandaşların ve işletmelerin belirtilen saatlere karşı önlem alması gerekiyor. Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde bölgelere daha erken enerji verilebiliyor.