Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, küresel iklim krizi ve El Nino hava olaylarının yarattığı aşırı sıcaklar tarım sektörünü derinden etkiliyor. Özellikle Batı Afrika, Brezilya ve Vietnam gibi üretim merkezlerinde yaşanan rekolte kayıpları, dünya genelinde kahve ve kakao tedarikinde büyük bir krize yol açtı. Gıda uzmanları, eski stokların tükenmesiyle birlikte sonbahar aylarında fiyatların ikiye katlanabileceği uyarısında bulunuyor.

KÜRESEL ÜRETİMDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dünya kakao üretiminin kalbi konumundaki Batı Afrika ülkeleri, son yılların en şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Benzer şekilde küresel kahve pazarını domine eden Brezilya ve Vietnam'da da üretim beklentileri tarihi dip seviyelere geriledi. Ham madde borsalarında fiyatlar zirve yaparken, bu durumun tüketiciye yansımasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

YÜZDE 100'E VARAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Gıda analistleri, mevcut ham madde krizinin raflardaki etiketleri henüz tam olarak değiştirmediğini ifade ediyor. Ancak kakao yağındaki küresel kıtlık ve özellikle Arabica ile Robusta çekirdeklerindeki daralma nedeniyle, çikolata ve kahve ürünlerinde yüzde 70 ile yüzde 100 arasında bir fiyat artışı yaşanması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, yeni hasat dönemine kadar piyasadaki arz sıkıntısının devam edeceğini vurguluyor.

KAHVE VE ÇİKOLATA NASIL SAKLANMALI?

Uzmanlar bütçesini korumak isteyen tüketicilere, uzun raf ömrüne sahip vakumlu kahve ve yüksek oranda kakao içeren bitter çikolataları şimdiden temin etmelerini öneriyor. Satın alınan çekirdek kahvelerin hava almayan, serin ve ışıksız ortamlarda muhafaza edilmesi tazeliğini koruması için büyük önem taşıyor. Çikolataların ise buzdolabı yerine 15-18 derece sıcaklıktaki kuru alanlarda saklanması, formunun ve lezzetinin bozulmasını engelliyor.