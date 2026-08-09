ALANYA’DA taekwondo branşında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Alanya Budo Spor Kulübü, önemli bir şampiyona için daha tatamiye çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 2026 Gazi Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası, 11-15 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda kulüp ve sporcunun katılması beklenen organizasyonda Alanya Budo Spor Kulübü, 87 kilogramda Ahmet Emir Tekin ve 74 kilogramda Doruk Tekin ile mücadele edecek.

ALANYA’YI TEMSİL EDECEKLER

Şampiyonada 87 kilogram erkekler kategorisinde mücadele edecek Ahmet Emir Tekin, güçlü performansıyla kürsü mücadelesi verecek. Kulübün bir diğer sporcusu Doruk Tekin ise 74 kilogram erkekler kategorisinde rakipleri karşısında Alanya adına başarı arayacak. İki sporcu da uzun süredir şampiyona hazırlıklarını sürdürürken, hedeflerinin Alanya’yı en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak olduğu belirtildi.

HEDEF MADALYA

2026 yılı içerisinde katıldığı farklı organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde eden Alanya Budo Spor Kulübü, Gaziantep’teki Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’ndan da derecelerle dönmek istiyor.

Kulüp yetkilileri, sporcuların şampiyona öncesinde yoğun ve disiplinli bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirterek, organizasyonda yalnızca yer almayı değil, madalya mücadelesi vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

“ALANYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Alanya Budo Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nın ülkenin en önemli organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Sporcularımız uzun süredir bu şampiyona için yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Hedefimiz sadece şampiyonaya katılmak değil, Alanya’yı en iyi şekilde temsil ederek madalya mücadelesi vermek. Sporcularımıza güveniyor, Gaziantep’ten güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ALANYA’DA TAEKWONDO YÜKSELİYOR

Kulüp yetkilileri ayrıca taekwondonun gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven ve mücadele ruhu kazanmasına da önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Alanya’da taekwondoya olan ilginin her geçen yıl arttığı belirtilirken, gençlerin spora yönlendirilmesinin sağlıklı ve disiplinli bireylerin yetişmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

GÖZLER GAZİANTEP’TE

11-15 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek şampiyonada Ahmet Emir Tekin ve Doruk Tekin, Alanya Budo Spor Kulübü adına tatamiye çıkacak. Türkiye’nin güçlü taekwondo kulüplerinin ve sporcularının mücadele edeceği organizasyonda Alanya Budo Spor Kulübü’nün hedefi, 2026 yılına yeni başarılar eklemek ve Alanya’nın adını bir kez daha Türkiye çapında duyurmak olacak. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi