BİM 14-16 Ağustos kataloğu açıklandı: Elektronik ürünler öne çıktı

BİM’in 14 ve 16 Ağustos 2026 aktüel ürünleri belli oldu. Yeni katalogda elektrikli bisikletten televizyona, mutfak ve ev ürünlerine kadar birçok seçenek var.

BİM’in 14-16 Ağustos 2026 tarihleri için hazırladığı aktüel ürün listesi yayımlandı. Cuma ve pazar günü satışa çıkacak ürünler arasında televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri bulunuyor.

Katalogdaki en yüksek fiyatlı ürün elektrikli bisiklet olurken, ev ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde 300 TL seviyesinden başlayan seçenekler yer alıyor.

14 AĞUSTOS'TA MUTFAK VE EV ÜRÜNLERİ GELİYOR

14 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak ürünlerde mutfak ve ev yaşam grubu ağırlıkta.

Emaye tencere çeşitlerinin fiyatı 899 TL olarak açıklanırken, emaye kızartma tenceresi 699 TL'den satışa sunulacak. Paşabahçe Elysia 4'lü kase seti 329 TL, English Home kahve fincanı takımı ise 239 TL olacak.

Ev ihtiyaçları arasında ütü masası 949 TL, kelebek kurutmalık 749 TL ve plastik raf ünitesi 299 TL fiyatla katalogda yer aldı.

16 AĞUSTOS'TA ELEKTRONİK ÜRÜNLER RAFLARDA

16 Ağustos Pazar günü ise yüksek fiyatlı elektronik ürünler öne çıkıyor.

Ape Ryder Jambo elektrikli bisikletin satış fiyatı 36 bin 900 TL olarak açıklandı. Katlanabilir elektrikli bisiklet ise 32 bin 500 TL'den satışa çıkacak.

Televizyon seçeneklerinde 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 21 bin 500 TL, 43 inç Full HD televizyon 11 bin 750 TL ve 32 inç Google TV 7 bin 990 TL fiyatla listelendi.

Cep telefonu grubunda farklı modeller için 6 bin 900 TL ile 10 bin 990 TL arasında değişen fiyatlar bulunuyor.

BİM 14-16 AĞUSTOS 2026 FİYAT LİSTESİ

Elektronik ürünlerden bazıları şöyle:

• Elektrikli bisiklet: 36.900 TL • Katlanabilir elektrikli bisiklet: 32.500 TL • 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV: 21.500 TL • 43 inç Full HD TV: 11.750 TL • Cep telefonu 4 GB/128 GB: 10.990 TL • Cep telefonu 4 GB/128 GB: 8.500 TL • Cep telefonu 6 GB/128 GB: 7.990 TL • 32 inç HD Google TV: 7.990 TL • Cep telefonu 6 GB/128 GB: 6.900 TL • Halı ve koltuk yıkama makinesi: 5.950 TL

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE FİYATLAR NE KADAR?

Yeni haftanın kataloğunda temizlik ve kişisel bakım ürünleri de bulunuyor.

• Islak-kuru elektrikli süpürge: 3.750 TL • Sürgülü aspiratör: 2.190 TL • Mini blender seti: 1.690 TL • Buharlı ütü: 1.690 TL • Bacak masaj cihazı: 1.290 TL • Ütü masası: 949 TL • Emaye tencere çeşitleri: 899 TL • Kelebek kurutmalık: 749 TL • Emaye kızartma tenceresi: 699 TL • Boyun masaj cihazı: 690 TL • Tüylü halı 100x150 santimetre: 469 TL • Solar bahçe aydınlatması: 449 TL

MUTFAK VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE

Daha düşük bütçeli ürünlerde kupa, kase, çay seti, fırın tepsisi, tekstil ve çocuk ürünleri bulunuyor.

Standlı renkli kupa seti ve erkek bisiklet yaka tişört 399 TL'den satışa çıkacak. Çift kişilik sıvı geçirmez alez 349 TL, Elysia 4'lü kase seti ile banyo paspas seti ise 329 TL olacak.

12 parçalık çay seti, kare fırın tepsi seti, plastik raf ünitesi ve cam yoğurt süzme aparatı 299 TL fiyatla katalogda yer alıyor.

STOK DURUMU MAĞAZAYA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Aktüel katalogdaki ürünlerin tamamının her BİM şubesinde aynı stok miktarıyla bulunması beklenmemeli. Özellikle elektronik ve elektrikli bisiklet gibi ürünlerde mağaza stokları sınırlı olabiliyor.

Alanya'da alışveriş yapacak tüketicilerin de yüksek fiyatlı ürünler için satış günü şubelerdeki stok durumunu kontrol etmesi yararlı olabilir.