LGS’DE tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Neval Us, eğitim hayatını Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nde sürdürme kararı aldı. Türkiye birincileri arasında yer alan başarılı öğrenci, okulun hayırseveri Hüseyin Girenes tarafından ofisinde ağırlandı. Başarısından dolayı Neval Us’u tebrik eden Girenes, gençlerin eğitimine yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımlar olduğunu ifade etti. Türkiye birincisi bir öğrencinin Hüseyin Girenes Fen Lisesi’ni tercih etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Girenes, Neval Us’a çeşitli hediyeler takdim etti.

BAŞARISIYLA ÖĞRENCİLERE İLHAM OLDU

Hediye takdimi sırasında okul yönetimi de hazır bulundu. Programda, Neval Us’un elde ettiği Türkiye birinciliğinin diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağı belirtildi. Okul yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nin akademik eğitimin yanı sıra bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda sunduğu imkanlarla öğrencilerini geleceğe hazırladığı ve başarılı öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldığı ifade edildi. Programın sonunda Hüseyin Girenes, Neval Us’a eğitim hayatında başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Girenes, “Ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Neval evladımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hüseyin Girenes Fen Lisesi ailesi de Türkiye birincisi Neval Us’u başarısından dolayı tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi