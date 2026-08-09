Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde hizmet veren Rubi Platinum Spa Resort & Suites, gastronomi odaklı özel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 2 Michelin yıldızlı Şef Marco Campanella ile gerçekleştirilen özel workshop’un ardından düzenlenen Fine Dining Night, otel misafirlerine seçkin lezzetlerle dolu bir akşam yaşattı

RUBİ Platinum Spa Resort & Suites, gastronomi alanındaki özel organizasyonlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Otelde, 2 Michelin yıldızlı Şef Marco Campanella ile gerçekleştirilen özel workshop’un ardından Fine Dining Night etkinliği düzenlendi. Gastronomi tutkunlarını bir araya getiren gecede hazırlanan her tabakta yaratıcılık, teknik ustalık ve özgün lezzet anlayışı ön plana çıktı. Misafirler, özel olarak hazırlanan menü eşliğinde gastronominin seçkin örneklerini deneyimleme fırsatı buldu.

LEZZET VE ELEGANS BİR ARADA

Rubi Platinum tarafından yapılan paylaşımda, etkinliğin gastronomi ile zarafetin buluştuğu özel bir deneyim olarak nitelendirildiği belirtildi. Gecede sunulan yemeklerin yanı sıra atmosfer ve servis anlayışı da organizasyonun öne çıkan unsurları arasında yer aldı. Otel yönetimi, gastronomi etkinliklerinin devam edeceğini duyururken, önümüzdeki dönemde yeni özel etkinlik ve deneyimlerin misafirlerle buluşturulacağının mesajını verdi. Rubi Platinum Spa Resort & Suites’in gastronomi alanındaki bu etkinlikleri, Alanya’nın turizmde yalnızca konaklama değil, aynı zamanda nitelikli yeme-içme deneyimleri açısından da öne çıkmasına katkı sağlıyor. (Mehmet TUNÇ)