Karadeniz ve İstanbul Boğazı sularında gözlemlenen belirgin renk değişimi uzaydan kaydedildi. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve NASA uyduları, deniz yüzeyini kaplayan devasa fitoplankton kolonilerinin oluşturduğu turkuaz tonları 27 Mayıs 2026 tarihinde fotoğrafladı.

Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, suların süt mavisi bir renge bürünmesinin temel nedeni kokolitofor isimli tek hücreli canlılar. Kalsiyum karbonat zırhına sahip olan bu mikroskobik organizmalar, ilkbahar sonu ve yaz aylarında milyarlarca sayılara ulaşarak büyük koloniler kuruyor. Güneş ışığının bu kabuklardan yansımasıyla birlikte deniz yüzeyinde uzaydan dahi fark edilebilen belirgin desenler ortaya çıkıyor.

FİTOPLANKTONLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Ekosistemin temel yapı taşlarından olan kokolitoforlar, yalnızca denizin rengini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Dünya'nın karbon döngüsünde kritik bir işlev üstleniyor. Büyüme evrelerinde atmosfer ve deniz suyundaki karbonu emen bu canlılar, yaşam döngülerini tamamladıklarında okyanus tabanına çöküyor. Böylelikle atmosferik karbonun uzun vadeli olarak derin sularda depolanmasına olanak tanıyorlar.

UZAYDAN EKOSİSTEM TAKİBİ

NASA yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Karadeniz'deki renk değişimi PACE uydusu üzerindeki Ocean Color Instrument (OCI) cihazıyla haritalandırıldı. İstanbul Boğazı'ndaki girdap benzeri desenler ise Expedition 74 mürettebatındaki bir astronotun kamerasına yansıdı. Yılın diğer dönemlerinde silika kabuklu diyatomların baskın olması sebebiyle daha koyu görünen sular, uydu teknolojileri sayesinde bilim insanlarına su altı yaşamının mevsimsel döngüleri hakkında detaylı veri sunuyor.