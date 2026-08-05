Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak ve popülasyonu dengede tutmak amacıyla hayata geçirilen mobil kısırlaştırma çalışmaları sürüyor. Kent genelindeki sahipsiz kedileri hedefleyen uygulamanın ikinci durağı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Parkı oldu. Vatandaşlar tarafından randevu sistemiyle getirilen hayvanlar, mobil ünite içerisinde uzman veteriner hekimler tarafından ameliyat ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinden Veteriner Hekim Müge Özmen'in aktardığına göre, operasyonlar tamamen steril ve güvenli koşullar altında gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde sadece kontrolsüz üremenin önüne geçilmekle kalınmıyor, aynı zamanda kedilerde üreme dönemine bağlı olarak ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunları da en aza indiriliyor.

MOBİL HİZMETE YOĞUN İLGİ

Bölge halkının mobil kısırlaştırma ünitesine gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Özmen, sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Özmen, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve halk sağlığını korumaya yönelik adımların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

RANDEVU VE İLETİŞİM NASIL SAĞLANIYOR?

Uygulamadan yararlanmak isteyen hayvanseverler, çevrelerindeki sahipsiz kediler için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor. Sistemin mobil olması, özellikle sokak kedilerinin kliniklere taşınırken yaşadığı stresi ve ulaşım zorluğunu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Süreç hakkında daha detaylı bilgi almak veya iletişim kurmak isteyen vatandaşların ise 0242 332 53 18 numaralı telefonu kullanabileceği açıklandı.