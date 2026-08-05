Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde yer alan Lyrboton Kome Antik Yerleşimi'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen çalışmalarda, Roma dönemine ait 80'in üzerinde mezar yapısı tespit edildi. Kazı verilerine göre, ortaya çıkarılan mezarlar antik çağdaki sosyal statü ve ekonomik güce dair önemli detaylar barındırıyor.

Kenti çevreleyen kayalıkların üzerine doğrudan oyulmuş çok sayıda "khamosorion" tipi mezar, bölgenin yaygın gömü geleneğini temsil ediyor. Diğer yandan, yerleşimde bulunan iki adet "aedicula" tipi anıt mezarın ise zeytinyağı üretimiyle zenginleşen seçkin ailelere ait olduğu belirtildi. Mimari farklılıklar, zenginler ile alt gelir grubunun aynı nekropol alanında ancak farklı standartlarda defnedildiğini gösteriyor.

YAVER DİMENİS'İN ANIT MEZARI

Doğu Mahallesi'nin uç noktasında yer alan ve ziyaretçilerin sıkça karşılaştığı aedicula tipi ilk anıt mezarın kline üzerindeki yazıtı çözümlendi. Araştırmacılar, bu yapının Roma ordusunda "cornucularius" (yaver) olarak görev yapan Artemidoros'un oğlu Dimenis ile eşine ait olduğunu açıkladı. Ana nekropol alanında, bitki örtüsü arasında gizli kalan ikinci anıt mezarın ise kentin güçlü kadınlarından Arete'nin akrabalarına ait olabileceği öne sürüldü. Uzmanlar, epigrafik verilerin bu ihtimali güçlendirdiğini ifade ediyor.

ANTİK ÇAĞDA ZEYTİNYAĞI VE REFAH

Roma dönemi kırsal yerleşimlerinde zeytinyağı ticareti, yalnızca ekonomik bir gelir kaynağı olmakla kalmayıp doğrudan sosyal hiyerarşiyi belirleyen bir unsurdu. Lyrboton Kome'de elde edilen yüksek tarımsal gelir, dönemin elitlerinin askeri kariyer yapmalarına ve ölümlerinden sonra da anıtsal mimariyle güçlerini sergilemelerine olanak tanıdı. Kepez'deki bu arkeolojik alanın, ilerleyen yıllarda Roma dönemi kırsal yaşamına dair yeni bilimsel bulgular sunması bekleniyor.