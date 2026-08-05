Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi dahilinde inşa edilen yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Blok çalışmalarında gelinen son durumu paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, 1 Kasım 2025 tarihinde yapımına başlandığı belirtilen kule inşaatında betonarme seviyesi şimdiden 46 metreye ulaştı. Projenin artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet etmesi planlanıyor.

Proje kapsamında A ve B teknik blokları ile kontrol kulesinin eş zamanlı olarak yükseldiği bildirildi. Planlanan takvime göre, teknik blokların Kasım 2026'da, hava trafik kontrol kulesinin ise 2026 yılının sonuna kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

YENİ KULE 77 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK

Toplam 11 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini ciddi oranda artıracak. Uraloğlu'nun aktardığı verilere göre, 14 katlı olarak tasarlanan 77 metrelik kulede iki destek katı, bir gözlem katı ve bir operasyon katı bulunacak. Ayrıca çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanı oluşturulacak.

Mimari tasarımda ise bölgenin tarihi dokusuna atıfta bulunularak, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden ilham alındı. Gündüz güneş ışığını yansıtacak, gece ise çevresini aydınlatacak şekilde tasarlanan yapının şehrin yeni sembollerinden biri olması bekleniyor.

BÖLGE TURİZMİ VE ALANYA İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Yeni kontrol kulesinin devreye girmesi, Akdeniz çanağındaki uçuş trafiğinin daha verimli yönetilmesini sağlayacak. Özellikle yaz sezonunda rekor yoğunluk yaşayan havalimanında operasyonel kapasitenin artması, Alanya gibi havalimanını uluslararası uçuşlar için yoğun kullanan turizm destinasyonlarına yönelik lojistik süreçlere de olumlu yansıyacak. Artan uçak trafiğini daha hızlı koordine edecek olan modern altyapının, bölgeye gelen yabancı ziyaretçi akışını rahatlatması muhtemel bir etki olarak turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor.