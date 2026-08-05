Antalya'daki mezarlıklarda gerçekleştirilen bakım ve düzenleme çalışmaları, engelli vatandaşların yıllardır yaşadığı erişilebilirlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Altı Nokta Körler Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya şube başkanları, fiziki düzenlemelerin engelli bireylerin ihtiyaçları merkeze alınarak yapılması gerektiğini bildirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın aktardığına göre, görme engelli bireylerin mezarlıkları tek başına ziyaret etmesi mevcut şartlarda mümkün olmuyor. Görme engelliler için sesli yönlendirme, hissedilebilir yüzey ve Braille alfabeli bilgilendirme sistemlerinin bulunmadığı ifade edildi. Oktay, vatandaşların manevi görevlerini yerine getirirken başkalarının yardımına ihtiyaç duymaması gerektiğini vurguladı.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN HANGİ DÜZENLEMELER BEKLENİYOR?

Mezarlıklardaki erişilebilirliğin sadece giriş kapılarıyla sınırlı kalmaması gerektiği belirtildi. Musalla taşı, abdest alma alanları ve hizmet binalarına ulaşım için hissedilebilir kılavuz yolların yapılması talep ediliyor. Ayrıca camilerde kıbleyi gösteren uygun kaidelerin yerleştirilmesi ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için halı yerine uygun zeminlerin tasarlanması istendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı ve Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Karavural ise bedensel engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Karavural, mezarlar arasındaki geçiş yollarının plansız peyzaj uygulamaları ve bitkiler nedeniyle kapandığını açıkladı. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların bu alanlardan geçemediği ve ortak kullanım alanlarının daraldığı aktarıldı.

MEZARLIKLARDA ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARI NASIL OLMALI?

Uzmanlara göre, kamuya açık alanlardaki düzenlemelerde sıfır kotlu yürüyüş yollarının tercih edilmesi gerekiyor. Trafiğe kapalı alanlarda yüksek kaldırımların yapılması ve bu kaldırımların üzerine engeller konulması, erişilebilirlik standartlarına aykırı bulunuyor. Hizmet binaları ve bekleme alanlarında kot farkının ortadan kaldırılması, rampaların standart eğimlerde inşa edilmesi kalıcı çözüm olarak öne çıkıyor.

İki dernek başkanı da devam eden bakım çalışmalarının mevcut sorunları çözmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Engelli bireylerin yaşamın her alanında verdikleri erişilebilirlik mücadelesinin, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken de sürmemesi gerektiği ifade edildi.