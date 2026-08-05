Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Türkiye'ye geliyor. Bordo-mavili kulübün tahsis ettiği özel uçakla tatil yaptığı Yunanistan'dan yola çıkan 34 yaşındaki oyuncu, ilk etapta İstanbul'a iniş yapacak.

Trabzonspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, tecrübeli futbolcu seyahat sırasında bordo-mavili formayı ilk kez sırtına geçirdi. 61 numaralı formayı tercih ettiği görülen Salah'ın uçaktaki neşeli halleri dikkat çekti.

İLK MESAJ: BİZE HER YER TRABZON

Kulüp tarafından yayınlanan videoda taraftarlara doğrudan seslenen Mısırlı yıldız, "Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı. Bu anlar, bordo-mavili taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşılarak gündemin ilk sırasına yerleşti.

TRANSFERİN TÜRK FUTBOLUNA YANSIMASI

Uzun yıllar Liverpool formasıyla Avrupa ve dünya futboluna damga vuran oyuncunun Süper Lig'e transferi, ulusal spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Kariyerinde üst düzey uluslararası başarılar bulunan tecrübeli hücum oyuncusunun, Trabzonspor'un yeni sezondaki saha içi organizasyonunda belirleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor.