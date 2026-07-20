2026 FIFA

Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, uzatma bölümünde bulduğu tek golle kazanan İspanya şampiyonluğa ulaştı. Aktarılan bilgilere göre, son şampiyon Arjantin maç boyunca rakip kaleye yalnızca 2 şut çekebildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında İspanya, 5. dakikada Yamal ile gole yaklaştı ancak kaleci Martinez gole izin vermedi. Devrenin sonlarına doğru Rodri ve Cucurella'nın girişimleri de sonuçsuz kaldı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 90 dakika boyunca aradığı golü bulamadı.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Arjantinli Enzo Fernandez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik rakibi karşısında uzatmalarda baskısını artıran İspanya, 106. dakikada Nico Williams'ın kafa pasını değerlendiren Ferran Torres'in sert şutuyla 1-0 öne geçti ve kupanın sahibi oldu.

16 YIL SONRA GELEN İKİNCİ ZAFER

İspanya Milli Takımı, bu sonuçla birlikte 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı yine uzatmalarda 1-0 yenerek kazandığı kupanın ardından 16 yıl sonra ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

İSPANYA HANGİ REKORLARI KIRDI?

Mart 2024'ten bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen İspanya, bu final galibiyetiyle yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Bu istatistik, daha önce İtalya ve Arjantin'in paylaştığı 37 maçlık rekorun kırılarak İspanya'nın tek başına zirveye yerleşmesini sağladı.

Öte yandan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, 2014 ve 2022'nin ardından kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finaline çıkarak Brezilyalı Cafu'nun rekoruna ortak oldu. 39 yaş 25 günlük olan Messi, kaleciler haricinde bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu olarak kayıtlara geçti.