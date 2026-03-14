Türk hava savunma sistemleri, İran'dan fırlatıldığı belirlenen üç balistik füzeyi, Türkiye hava sahasında imha etmeyi başardı. Edinilen bilgilere göre, füzelerin hedefi Türk topraklarıydı. Olay, Türkiye ve İran arasında diplomatik gerilim yaratırken, İran yetkilileri füzelerin kendi kontrolünde fırlatılmadığını savunuyor.

Türkiye'nin radar sistemleri, İran'dan fırlatılan füzeleri anında tespit etti. Hızla devreye giren savunma sistemleri, füzeleri havada etkisiz hale getirdi. Türkiye, füzelerin İran'a ait olduğuna dair yeterli kanıtlara sahip olduklarını belirtti. Ancak İran, füzelerin menşeinin kendileri olmadığını iddia ediyor.

Yaşanan gelişme üzerine Türkiye, İran'a diplomatik kanallar aracılığıyla nota verdi. Yetkililer, olayın uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirileceğini ifade ederken, bölgede artan gerilim dikkat çekiyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde konunun detaylıca ele alınması bekleniyor.