Tarih dünyasının sarsılmaz çınarı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı, tüm Türkiye’de olduğu gibi kültür ve tarih bilincinin yüksek olduğu Alanya kamuoyunda da şok etkisi yarattı. Keskin zekası, cesur tespitleri ve doyumsuz sohbetleriyle kitleleri ekran başına kilitleyen usta ismin vedası, akademi dünyasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Eserleriyle Türkiye'nin entelektüel hafızasını şekillendiren Ortaylı'nın kaybı, yerel ve ulusal çapta büyük bir yasa neden oldu.

VEDA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milyonların sevgilisi olan Ortaylı için düzenlenecek cenaze programının kritik detayları netleşti. Büyük ustaya ilk veda, 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek. Akademik camianın ve sevenlerinin katılacağı bu tarihi anmanın ardından, merhumun naaşı Fatih Camii’ne taşınacak. İkindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazıyla birlikte usta tarihçi, Fatih Camii Haziresi’nde ebediyete uğurlanacak.

AİLEDEN 'ÇİÇEK YERİNE EĞİTİM' ÇAĞRISI

Ortaylı ailesi tarafından yayımlanan resmi taziye mesajında ise, cenazeye katılmayı planlayan veya acılarını paylaşmak isteyen herkese çok net bir çağrı yapıldı. Alanya'daki hayırseverlerin ve eğitim gönüllülerinin de dikkatle izlediği açıklamada, törene kesinlikle çelenk veya çiçek gönderilmemesi rica edildi. Aile, bu gösteriş yerine Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağış yapılmasını işaret etti. Kızı Tuna Ortaylı başta olmak üzere, ailenin diğer üyelerinin imzasıyla yayımlanan metinde, Türk halkının "İlber Hocası"nın isminin eğitime verilecek somut bir destekle yaşatılması istendi.

YILLAR ÖNCEKİ MEZAR İTİRAFI GÜNDEMDE

Usta yazarın vefatının ardından, geçmişte verdiği bir mülakattaki sarsıcı sözleri yeniden gün yüzüne çıktı. Kendi mezar yeriyle ilgili düşünceleri sorulduğunda Ortaylı'nın, “Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum” şeklindeki çıkışı, onun kalabalıklardan uzaklaşma ve tarihe karışma arzusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN TARİHİ MESAJ

Acı kaybın duyulmasıyla birlikte devletin zirvesi de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında derin bir üzüntü duyduğunu belirterek Ortaylı’nın entelektüel ağırlığına ve Türkiye'ye kattığı vizyona vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Ortaylı için Erdoğan, "Rabb'im mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullanarak; kederli ailesine, öğrencilerine ve tüm akademi dünyasına başsağlığı diledi.