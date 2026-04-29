İstanbul Kağıthane’de parkta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Polise saldıran 3 şüpheli yakalandı, açılan uyarı ateşinde bir berber ağır yaralandı.

İstanbul Kağıthane’de parkta gürültü yapan gençleri uyaran polis memuruna saldırı, zincirleme bir olaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen polis memurunun açtığı uyarı ateşi sırasında, olayla ilgisi olmayan bir kişi vuruldu.

OLAY OKUL KARŞISINDAKİ PARKTA YAŞANDI

Olay, 29 Nisan günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde, okulun karşısındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle konuşup küfür eden ve sigara içen grubu uyardı.

Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, gruptaki 3 kişi polis memuruna saldırdı. Polis memuru H.Ç.’nin burnuna darbe aldığı öğrenildi.

UYARI ATIŞI SIRASINDA BERBER VURULDU

Şüpheliler olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis memuru H.Ç., peşlerinden giderken “dur” ihtarında bulunarak uyarı ateşi açtı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri kaldırımda bulunan berber Hakan B.’ye isabet etti.

Göğsünden vurulan 48 yaşındaki Hakan B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakan B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Açılan ateş sırasında bazı mermilerin park halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheliler için çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B. (16) isimli 3 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.