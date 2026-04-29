TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Antalya’da oynanacağını duyurdu. Maç tarihi 22 Mayıs’a çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası finali için stadyum ve tarih bilgisini netleştirdi. Yapılan açıklamaya göre final karşılaşması Antalya’da Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

FİNAL TARİHİ DEĞİŞTİ

Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final için yeni tarih açıklandı. TFF, Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma günü oynanacağını bildirdi. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

ANTALYA FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye’nin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Antalya, bir kez daha büyük bir finale hazırlanıyor. Antalya’da oynanacak Türkiye Kupası finali, hem şehir ekonomisine hem de turizme katkı sağlayacak. Özellikle maç haftasında otellerde doluluk oranlarının artması bekleniyor.

Final karşılaşması, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak dikkat çekerken, iki takımın taraftarlarının da Antalya’ya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.