İstanbul Şişli'de 2007 yılında işlenen faili meçhul çifte cinayet, 19 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün biyometrik veri sistemi sayesinde aydınlatıldı.

Yunis Doğan'ın domuz bağı yöntemiyle yakılarak, sekreteri Hacer Eginay'ın ise 57 bıçak darbesiyle öldürüldüğü olayın dosyası, yeni bir gelişme üzerine tekrar açıldı. Emniyet kaynaklarının aktardığına göre, şüphelilerden birinin yeni nesil çipli kimlik kartı çıkarmak amacıyla nüfus müdürlüğüne verdiği parmak izi, sistemdeki eski olay yeri kayıtlarıyla eşleşti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Eşleşmenin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, sanıkların "canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

BİYOMETRİK VERİLERİN GÜVENLİĞE ETKİSİ

Yeni çipli kimlik kartlarına geçiş süreci, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da nüfus müdürlükleri aracılığıyla devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşlardan alınan parmak izi verilerinin ulusal veri tabanına entegre edilmesinin, geçmiş yıllarda karanlıkta kalmış asayiş olaylarının çözülmesinde kritik rol oynadığını belirtiyor. Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği bu gelişme, resmi kimlik yenileme işlemlerinin adli soruşturmalara sağladığı dolaylı katkıyı ortaya koyuyor.