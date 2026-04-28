2026 yaz aylarına yaklaşırken Pasifik Okyanusu üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla El Nino etkisinin yeniden güç kazanması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından açıklanan verilere göre, bu küresel hava olayı Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada iklim şartlarını dolaylı olarak değiştirecek. Özellikle yaz sonu ve sonbahar başlangıcında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

KÜRESEL TARIM VE İKLİM DENGESİ

Meteoroloji uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, El Nino süreci dünya genelinde yağış rejimini bozarak bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde ise şiddetli yağış ihtimalini artırıyor. Asya ve Avustralya'da kuraklık endişesi yaşanırken, Amerika kıtasının belirli bölümlerinde aşırı yağışlar öngörülüyor. Geçmişteki güçlü El Nino döngülerinde olduğu gibi pirinç, soya fasulyesi, mısır ve palm yağı gibi temel tarım ürünlerinde yaşanabilecek üretim kayıplarının, küresel gıda fiyatlarında yükseliş riskini gündeme getirdiği ifade ediliyor.

ALANYA İÇİN MUHTEMEL ETKİLER

Türkiye genelinde doğrudan bir kaynak olmasa da atmosferik dolaşım sebebiyle El Nino'nun etkileri iç ve güney bölgelerde belirgin şekilde hissedilecek. Sıcaklık artışlarının beklendiği güney sahil şeridinde yer alan Alanya'da, turizm sezonu dinamikleri ve muz, avokado gibi tropikal tarım faaliyetlerinin bu süreçten etkilenme ihtimali yakından takip ediliyor. Yağışların tamamen kesilmesinden ziyade düzensizleşmesi, kısa süreli ancak şiddetli sağanakların sel ve fırtına riskini artırabileceği yönünde uyarılara neden oluyor.

Meteoroloji çevreleri, Karadeniz'de ani hava olaylarının tetiklenebileceğini bildirirken, güneyde ise artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışların tarım arazileri ile şehir altyapısı üzerindeki olası yansımalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.