Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde, taşınmaz satışlarında satış bedeli satıcıya genellikle elden ödenmekte olup bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı taraflar açısından bazen ödememe ihtilaflarına yol açabilmekte, işlemlerde güvensizlik yaratmakta, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olmakta ve paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve hırsızlık ve riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale getirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmıştır. Bu düzenleme ile 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılmasının zorunlu olması öngörülmüştür" denildi.

Söz konusu sistemin zamanında ve eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi için teknik çalışmalara başlandığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe istikrarlı, şeffaf ve dengeli bir piyasanın tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.