DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın grup toplantısındaki dil sürçmesi, saniyeler içinde sosyal medyada yayıldı.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu Yeni Yol grubunun Meclis toplantısında konuşan Ali Babacan, ekonomi eleştirileri sırasında beklenmedik bir dil sürçmesi yaşadı.

DİLİ SÜRÇTÜ, SALONDA KISA SÜRELİ DURAKSAMA YAŞANDI

29 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Babacan, vatandaşın ekonomik zorluklarını anlatırken “vatandaş dişini sıka sıka ağızda diş kalmadı” demek istedi. Ancak cümle sırasında dili sürçen Babacan, ifadesini yanlış kullandı.

Konuşma sırasında yaşanan bu anın ardından Babacan birkaç saniyelik duraksama yaşadı ve cümlesini düzelterek konuşmasına devam etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Toplantı sırasında kaydedilen görüntüler kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Ali Babacan’ın dil sürçmesi sosyal medyada gündem oldu başlığıyla yayılan video, kullanıcılar arasında geniş şekilde tartışıldı.

Özellikle ekonomi eleştirileriyle dikkat çeken konuşmanın bu bölümü, farklı platformlarda defalarca paylaşılarak viral hale geldi.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ GÖLGEDE KALDI

Babacan’ın konuşmasında ekonomik göstergeler ve vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı öne çıkarken, yaşanan dil sürçmesi bu mesajların önüne geçti. Toplantının ardından yapılan paylaşımlarda, konuşmanın içeriğinden çok bu kısa anın öne çıktığı görüldü.

Grup toplantısında Babacan’ın özellikle hayat pahalılığı ve alım gücüne ilişkin değerlendirmeler yaptığı biliniyor.