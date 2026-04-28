Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki bir huzurevinde kalan yüzde 94 engelli İlhan Dülkar'ın 2 Kasım 2024 tarihindeki vefatının ardından, hesaplarından yetkisiz işlem yapıldığı iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, eşi Sultan Dülkar vefat sonrası bankaya gittiğinde 100 bin TL kredi borcu ile karşılaştı. Sadece tuşlu telefon kullanan Dülkar'ın parasıyla önce bir akıllı cihaz alındığı, ardından elektronik bankacılık uygulamaları üzerinden kredi çekildiği öne sürüldü.

HESAP HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Yapılan ilk incelemelerde, Dülkar'ın hesabından kurumda görevli Osman Kaya'ya 41 bin 600 TL, yurt görevlisi A.Ö.'nün hesabına ise 4 bin TL transfer edildiği belirlendi. Ayrıca banka kartı kullanılarak 76 bin TL tutarında altın alındığı iddia edildi. Aileye vefat sonrası herhangi bir kıymetli eşya teslim edilmediği belirtildi.

Sultan Dülkar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Dilekçesinde, kurumdaki diğer bakıma muhtaç kişilerin de benzer yöntemlerle kandırılarak hesaplarının boşaltılmış olabileceği yönündeki kanaatini dile getirdi. İsmail Saymaz'ın bildirdiğine göre, vekaleten müdür olarak atanan Osman Kaya'nın eşinin siyasi görevi nedeniyle bu pozisyona getirildiği iddiaları da dosyada yer alıyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddialar üzerine 13 Aralık 2024'te kuruma muhakkik gönderdi. Sürecin sonunda Osman Kaya'nın Kasım 2025'te müdürlük görevinden alındığı, ancak ihraç edilmeyerek Ankara Pursaklar'daki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal çalışmacı olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

ALANYA İÇİN MUHTEMEL ETKİ

Yaşlı bakım hizmetlerinde ortaya çıkan bu iddialar, emekli ve yaşlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı Alanya'daki bakım kurumlarının denetimleri açısından da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Ulusal çapta yankı bulan adli sürecin, ülke genelindeki huzurevi standartları ve finansal denetim mekanizmaları üzerinde olası yansımaları olması bekleniyor.