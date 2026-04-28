Alanya Şoförler Odası’nın Martı TAG uygulaması ile mücadelesi sürüyor. Son olarak yapılan denetimlerde Mahmutlar Mahallesinde korsan taşımacılık uygulamasını kullanan sürücüler tespit edilerek, gerekli takibat yapıldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince korsan taşımacılık yapan sürücülere 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücülerin ise ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca korsan taksi kullanan yolcuya ise 3 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Alanya Şoförler Odası’ndan yapılan açıklamada korsan aracın bağlanması ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerine teşekkür edilerek ilçede korsan taşımacılık bitene kadar denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Muhabir: MEHMET AL