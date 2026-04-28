Alanya Şoförler Odası’nın Martı TAG uygulaması ile mücadelesi sürüyor. Son olarak yapılan denetimlerde Mahmutlar Mahallesinde korsan taşımacılık uygulamasını kullanan sürücüler tespit edilerek, gerekli takibat yapıldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince korsan taşımacılık yapan sürücülere 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücülerin ise ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca korsan taksi kullanan yolcuya ise 3 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Alanya Şoförler Odası’ndan yapılan açıklamada korsan aracın bağlanması ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerine teşekkür edilerek ilçede korsan taşımacılık bitene kadar denetimlerin devam edeceği ifade edildi.
Alanya Martı TAG ile mücadele sürüyor
Alanya’da jandarma ekipleri tarafından korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin TL idari para cezası uygulanarak aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Muhabir: MEHMET AL
Trend Haberler
Son Dakika! Alanya'da silah sesleri
Rusya’dan yola çıktı, Alanya’ya geliyor
Alanya'da yine motosiklet kazası: Yaşam savaşı veriyor
Alanya'da 20 milyonluk imitasyon operasyonu: Sezon başlamadan bittiler
Alanya’da kurbanlık fiyatları uçtu: Alıcı pazara gidince şaşırıyor
Akdeniz'de 8 büyüklüğünde deprem ve tsunami riski uyarısı