Alanya Avsallar’da depoda yapılan yasa dışı horoz dövüşü ortaya çıkarıldı. Jandarma operasyonunda 11 kişiye ceza kesildi, organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Alanya’da horoz dövüşü baskını, Antalya’nın Avsallar Mahallesi’nde gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Bir binanın depo kısmında yasa dışı şekilde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında içeride bulunan 11 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde, şahısların horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadığı tespit edildi.

7 HOROZ KORUMA ALTINA ALINDI

Operasyonda dövüştürüldüğü belirlenen 7 horoz muhafaza altına alınarak ilgili birimlere teslim edildi. Hayvanların sağlık durumlarının kontrol altına alındığı öğrenildi.

143 BİN TL’Yİ AŞAN CEZA

Olayla ilgili olarak yakalanan 11 kişiye toplam 143 bin 352 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca organizasyonu düzenlediği belirlenen bir kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Alanya’da yasa dışı horoz dövüşü operasyonu, özellikle yaz sezonu öncesi artan denetimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer ihbarların değerlendirilmeye devam edeceğini belirtti.