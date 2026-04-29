Alanya’da trafik kazaları, özellikle mahalle içi yollarda sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor. Demirtaş Mahallesi’nde meydana gelen son kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki motosiklet ile M.Y. kontrolündeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.Ç.’nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN DİKKAT ÇAĞRISI

Mahalle sakinleri, özellikle dar ve yoğun kullanılan yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Yaz aylarında artan araç ve motosiklet trafiği nedeniyle kontrolsüz hız ve dikkatsiz sürüşün kazalara davetiye çıkardığı ifade ediliyor.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı, çarpışmanın kesin nedeninin yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacağı bildirildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Mehmet Al