Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından hazırlanan yeni kararname ile yargı teşkilatında önemli değişikliklere gidildi. Yayımlanan son karara göre, Türkiye genelinde 34 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kritik görevler üstlenen tetkik hâkimleri ile çeşitli illerdeki başsavcı vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi gibi üst düzey yargı mercilerine atandı. Söz konusu görevlendirmeler, adalet sistemindeki idari yapılanmanın güncellenmesi kapsamında gerçekleştirildi.

ANTALYA VE İLÇELERİNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

İlgili kararname kapsamında, Antalya Adliyesi ve çevre ilçelerindeki yargı organlarına yönelik de yoğun bir atama süreci işletildi. Alanya gibi adli iş yükünün yüksek olduğu turizm bölgelerinin bağlı bulunduğu Antalya yargı çevresindeki bu değişimler, bölgedeki hukuki süreçlerin seyri açısından kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

HSK Birinci Dairesi'nin yayımladığı 34 kişilik tam atama listesi ve yeni görev yerleri, kurumun resmi iletişim kanalları üzerinden erişime açıldı.