İstanbul Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta yer alan bir binada, kötü koku ve fare şikayetleri üzerine başlatılan incelemede bir daireden üç kamyon atık tahliye edildi. Yetkililerin aktardığına göre, 10 daireli binanın 4'üne sahip olan Yıldız Yetgin hakkında komşuları tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

BEŞ SAATLİK ÇALIŞMA

Avcılar Belediyesi, polis ve itfaiye ekiplerinin 16 Nisan'da gerçekleştirdiği ilk müdahalede, dairelerin birinde karton, kumaş ve çeşitli atıklar tespit edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin beş saat süren çalışması sonucunda evden üç kamyon çöp çıkarılarak belirlenen atık alanlarına döküldü.

MAHKEME SÜRECİ VE İTİRAZLAR

Tahliye işlemi sırasında mülk sahibinin itirazı üzerine mahkeme süreci geçici olarak durdurdu. Daha sonra itirazın reddedilmesiyle ekipler yeniden binaya yönlendirildi. Yıldız Yetgin, komşularının kendisine iftira attığını ve özel eşyalarının zarar gördüğünü öne sürdü. Buna karşılık bina sakinleri, yalnızca hijyen sorunundan ve farelerden rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

ALANYA İÇİN EMSAL NİTELİĞİ

İstanbul'da yaşanan bu hukuki süreç, Alanya gibi yoğun yerleşim yerlerindeki kat mülkiyeti anlaşmazlıkları açısından kamuoyu ilgisi çekiyor. Benzer hijyen ihlallerinde veya apartman içi sorunlarda vatandaşların doğrudan savcılığa veya yerel yönetimlerin zabıta birimlerine başvurma hakkı bulunuyor.

EK SÜRE TANINDI

Son incelemelerde diğer dairede olağanüstü bir duruma rastlanmazken, paketlenmiş eşyaların bulunduğu alan için mülk sahibine 5 gün ek süre tanındı. Komşuların iddialarına göre, mülk sahibi son birkaç gün içinde bazı kutuları kendi imkanlarıyla binadan uzaklaştırdı.