2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye, Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya - Türkiye karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası D Grubu'ndaki programı şöyle:

14 Haziran: Avustralya - Türkiye

20 Haziran: Türkiye - Paraguay

26 Haziran: Türkiye - ABD

Karşılaşmalar TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. A Milli Takım, 2026 organizasyonunda grup aşamasını geçerek turnuvada ilerlemeyi hedefliyor.

CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

TRT Spor

Kaynak: TRT Spor, TRT 1, T24 Spor.