Antalya Ekspres'in aktardığına göre, 12 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Antalyaspor, kadro yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başına teknik direktör Bülent Korkmaz'ı getiren ve mevcut iskeletini korumayı başaran kırmızı beyazlı ekip, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Antalya temsilcisinde devam eden transfer engelinin, Samuel Ballet'in satışından elde edilecek gelirle aşılması planlanıyor. Yönetim; Güray Vural, Nzaba, Ufuk Akyol ve Pedrinho ile prensipte el sıkışırken, asıl mesaiyi santrfor bölgesi için harcıyor. Gündemine aldığı Tangue'yi Iğdırspor'a kaptıran kulüp, rotasını alternatif isimlere çevirdi.

YABANCI KONTENJANI YERLİYE YÖNLENDİRDİ

TFF 1. Lig'de uygulanan 8 yabancı oyuncu kuralı, kulüpleri kadro mühendisliğinde yerli oyunculara ağırlık vermeye zorluyor. Bu kuralı ve kadro derinliğini dikkate alan Antalyaspor yönetimi, golcü transferinde ibreyi yerli oyunculara çevirerek stratejisini güncelledi.

SERDAR DURSUN TEKLİFE NASIL BAKIYOR?

Yabancı sınırından dolayı arayışlarını daraltan yönetimin gündemine gelen ilk isim Serdar Dursun oldu. Bülent Korkmaz'ın da kadroda görmek istediği deneyimli oyuncuyla temasa geçilerek resmi teklif iletildi. Geçtiğimiz yıl Kocaelispor forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan oyuncunun, yapılan bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.