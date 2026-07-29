Capology verilerine göre Real Madrid'in 2026-2027 sezonu için planlanan haftalık oyuncu maaşları ortaya çıktı. Sözcü'nün aktardığı listeye göre, takımın en çok kazanan ismi açık ara farkla Kylian Mbappe olurken, milli futbolcu Arda Güler'in listedeki konumu dikkat çekti.

Haftalık 600 bin Euro maaşla listenin zirvesinde yer alan Mbappe'yi, 480 bin Euro ile Brezilyalı yıldız Vinicius Junior takip ediyor. Listenin üçüncü basamağını ise 320'şer bin Euro'luk kazançlarıyla Rodrygo, Trent Alexander Arnold, Ibrahima Konate ve Federico Valverde paylaşıyor.

ARDA GÜLER LİSTEDE 19.

SIRADA

Geçtiğimiz sezon 51 karşılaşmada forma giyerek Vinicius Junior'ın ardından en çok maça çıkan ikinci isim olan Arda Güler, yeni maaş tablosunda 19. sırada konumlandı. Sahada kaldığı 3 bin 255 dakikada 6 gol ve 14 asistlik katkı sağlayan 21 yaşındaki oyuncunun haftalık kazancı 100 bin Euro olarak belgelendi. Listede Arda'nın gerisinde Andriy Lunin (88 bin Euro), Endrick (38 bin Euro), Gonzalo Garcia (32 bin Euro) ve Fran Gonzalez (8 bin Euro) yer aldı.

MAAŞ UÇURUMU TARTIŞMA YARATTI

Oyuncunun takım içindeki istatistiksel katkısı ile aldığı ücret arasındaki orantısızlık, sosyal medya platformlarında futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Yüksek maç sayısına ve skor katkısına rağmen Arda Güler'in takımın en az kazananları arasında kalması, genç yeteneklerin kulüp içi maaş hiyerarşisindeki yerini yeniden tartışmaya açtı.