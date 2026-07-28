Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvada son şampiyon unvanıyla mücadele edecek olan Filenin Sultanları, bir kez daha kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Filenin Sultanları A Grubu'nda mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda A Grubu'nda yer alacak. Millilerin grup aşamasındaki rakipleri ise Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya olacak.

Grup etabında oynanacak beş karşılaşmanın ardından ilk sıralarda yer alan takımlar adını eleme turuna yazdıracak. Filenin Sultanları da grubu başarılı bir şekilde tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerlemeyi amaçlıyor.

Filenin Sultanları'nın maç programı

Türkiye'nin grup aşamasındaki tüm karşılaşmaları 19.00'da başlayacak.

21 Ağustos 2026 – 19.00

Türkiye – Letonya

23 Ağustos 2026 – 19.00

Slovenya – Türkiye

24 Ağustos 2026 – 19.00

Türkiye – Macaristan

26 Ağustos 2026 – 19.00

Almanya – Türkiye

28 Ağustos 2026 – 19.00

Türkiye – Polonya

Maçlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda

Şampiyonanın Türkiye ayağındaki karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Dev organizasyonda sadece grup maçları değil, eleme turlarının ve final aşamasının önemli bölümleri de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye üçüncü kez ev sahibi olacak

Türkiye, daha önce 2003 ve 2019 yıllarında ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nı 2026 yılında üçüncü kez düzenleyecek. Organizasyon, hem Türk voleybolu hem de sporseverler açısından büyük heyecana sahne olacak.

Hedef üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu

2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak tarihi bir başarı elde eden Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Şampiyonası'na da son şampiyon unvanıyla katılacak. Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından moralli bir şekilde organizasyona hazırlanan milliler, Avrupa'da da kupayı kazanarak başarılarına bir yenisini eklemeyi hedefliyor.