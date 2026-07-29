Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Her iki platform da ücretli abonelik sistemiyle hizmet veriyor. Maçı izleyebilmek için S Sport Plus üyeliği oluşturmak ya da S Sport kanalını içeren dijital TV paketlerinden birine abone olmak gerekiyor.

S Sport Plus üyelik ücretleri

Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen kullanıcılar için güncel abonelik ücretleri şöyle:

Aylık Paket: 399 TL

399 TL Yıllık Paket: 2.799 TL

S Sport hangi platformlarda var?

S Sport, çeşitli dijital TV platformlarında yayın yapıyor.

S Sport

77. kanal

kanal

kanal



S Sport 2

78. kanal

kanal

kanal



Uydu frekans bilgileri

Uydudan manuel kanal araması yapmak isteyenler için güncel bilgiler:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Türksat 4A (42° Doğu) Frekans: 11853 MHz

11853 MHz Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Horizontal (Yatay) Sembol Oranı (SR): 25000

25000 Modülasyon: DVB-S2 / TP34

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı kritik rövanş karşılaşması bugün saat 21.00'de başlayacak ve mücadele S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.