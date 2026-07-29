Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
Her iki platform da ücretli abonelik sistemiyle hizmet veriyor. Maçı izleyebilmek için S Sport Plus üyeliği oluşturmak ya da S Sport kanalını içeren dijital TV paketlerinden birine abone olmak gerekiyor.
S Sport Plus üyelik ücretleri
Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen kullanıcılar için güncel abonelik ücretleri şöyle:
- Aylık Paket: 399 TL
- Yıllık Paket: 2.799 TL
S Sport hangi platformlarda var?
S Sport, çeşitli dijital TV platformlarında yayın yapıyor.
S Sport
- 77. kanal
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S Sport 2
- 78. kanal
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Uydu frekans bilgileri
Uydudan manuel kanal araması yapmak isteyenler için güncel bilgiler:
- Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)
- Frekans: 11853 MHz
- Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
- Sembol Oranı (SR): 25000
- Modülasyon: DVB-S2 / TP34
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı kritik rövanş karşılaşması bugün saat 21.00'de başlayacak ve mücadele S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.