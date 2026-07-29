Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü, geçmiş dönem borçları sebebiyle FIFA tarafından getirilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kulüp yönetimi, söz konusu cezaya neden olan tüm ödemelerin tamamlandığını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan resmi açıklamaya göre, kulübün uluslararası futbol federasyonundaki dosyaları tamamen temizlendi. Böylece takımın yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmesinin önündeki yasal engeller ortadan kalkmış oldu.

YASAK NASIL KALKTI?

Yönetim kurulunun yürüttüğü çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerden kalan ve cezaya yol açan tüm finansal yükümlülükler yerine getirildi. Açıklamada, geçici transfer yasağına neden olan borçların tamamen ödendiği ve FIFA nezdindeki dosyaların kapatıldığı vurgulandı.

YENİ SEZON PLANLAMASI HIZ KAZANACAK

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Gaziantep FK'nın, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni oyuncu tescillerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Süper Lig ekipleri için transfer yasağının kalkması, sezon öncesi kamp döneminde kadro mühendisliğinin eksiksiz yapılabilmesi adına kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.