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Fenerbahçe taraftarı, yeni transferlerin de forma giymesi beklenen kritik karşılaşmada takımının tur atlayarak Avrupa yolculuğunu sürdürmesini umut ediyor. Sarı-lacivertliler, Polonya deplasmanından istediği sonucu alarak Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertliler, Polonya deplasmanında alacağı galibiyet veya beraberlik sonucunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Turun geçilmesi halinde Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz olacak.

İlk karşılaşmayı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa önemli bir avantajla çıkıyor.

Fenerbahçe'nin kritik rövanş mücadelesi, S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Merakla beklenen maç, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

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