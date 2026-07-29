UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması bugün (29 Temmuz 2026 Çarşamba) Polonya'nın Zabrze Arena Stadı'nda oynanacak.
Merakla beklenen maç, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin kritik rövanş mücadelesi, S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Fenerbahçe avantajlı çıkıyor
İlk karşılaşmayı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa önemli bir avantajla çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, Polonya deplasmanında alacağı galibiyet veya beraberlik sonucunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Turun geçilmesi halinde Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz olacak.
Muhtemel 11'ler
Gornik Zabrze
Schulze, Warczak, Janicki, Josema, Janza, Diets, Sadilek, Urbanski, Ikia, Dimi, Prekop, Khlan.
Fenerbahçe
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde (Aké), Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
Fenerbahçe taraftarı, yeni transferlerin de forma giymesi beklenen kritik karşılaşmada takımının tur atlayarak Avrupa yolculuğunu sürdürmesini umut ediyor. Sarı-lacivertliler, Polonya deplasmanından istediği sonucu alarak Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.