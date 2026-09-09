Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla yeni bir bilimsel izleme projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, genç bir deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak doğal yaşam alanı olan maviliklere uğurlanacak.

Yetkililerin yayımladığı etkinlik programına göre, organizasyon saat 10.30'da protokol konuşmalarıyla başlayacak. Tören sırasında deniz kaplumbağalarının rehabilitasyon süreçleri hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Program, saat 12.00'de uydu vericili kaplumbağanın denize salınmasının ardından tamamlanacak.

UYDU TAKİBİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan bu türün göç ve beslenme rotalarının haritalandırılması, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik stratejiler için temel veriler sunuyor. Uydudan elde edilecek konum bilgileri, bilim insanlarının yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz havzasındaki yaşam döngülerini daha net analiz etmesine ve uluslararası koruma politikaları geliştirmesine olanak tanıyacak.