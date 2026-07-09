Artan enerji maliyetleriyle birlikte haneler tasarruf yöntemlerine yönelirken, en yüksek tüketimin buzdolabı veya çamaşır makinesinde olmadığı ortaya çıktı. Uzmanların değerlendirmelerine ve Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan verilere göre, evlerde faturayı en çok yükselten cihazların başında elektrikli su ısıtıcıları (boyler/kazan) geliyor.

Elektrikli su ısıtıcıları sadece kullanım anında değil, depolanan suyun sıcaklığını gün boyu korumak için periyodik olarak çalışıyor. Cihazın yalıtım durumu, tankın kapasitesi ve hedeflenen su sıcaklığı, toplam enerji harcamasını doğrudan belirliyor.

DİĞER BEYAZ EŞYALARLA TÜKETİM KARŞILAŞTIRMASI

Modern bir buzdolabı yıl boyunca kesintisiz çalışmasına rağmen ortalama 100 ile 250 kWh arasında enerji harcıyor. Bulaşık makineleri yıllık 150-270 kWh, çamaşır kurutma makineleri ise 300-600 kWh bandında tüketim yapıyor. Ancak elektrikli su ısıtıcıları, sürekli devrede kalma prensibiyle çalıştığı için bir evin toplam elektrik faturasının yüzde 20 ila 30'luk kısmını tek başına oluşturabiliyor.

TASARRUF İÇİN İDEAL SICAKLIK NE OLMALI?

Enerji israfını önlemek ve cihazın ömrünü uzatmak için su sıcaklığının 55-60 derece aralığında sabitlenmesi tavsiye ediliyor. Bu seviyenin üzerine çıkıldığında ısı kaybı hızlanırken, rezistans üzerinde oluşan kireçlenme cihazın aynı performansı vermek için daha fazla zorlanmasına ve elektrik çekmesine yol açıyor.

DOĞRU KAPASİTE VE YALITIMIN ÖNEMİ

İhtiyaçtan büyük bir kazan gereksiz suyu sıcak tutarak, küçük bir kazan ise sürekli yeniden ısıtma yaparak faturayı şişiriyor. Uzmanlar 1-2 kişilik haneler için 50-80 litre, 3-4 kişilik aileler için 80-120 litre, daha kalabalık evler için ise 120-150 litre ve üzeri kapasitelerin seçilmesini öneriyor.

Ayrıca cihazın bulunduğu ortamın fiziki şartları da verimliliği etkiliyor. Soğuk alanlara kurulan ısıtıcılar ve yalıtımsız sıcak su boruları, suyun musluğa ulaşana kadar soğumasına neden olarak sistemi daha fazla çalışmaya zorluyor. Kısa duş tercih etmek, boruları yalıtmak, cihazı düzenli kireçten arındırmak ve perlatörlü musluk kullanmak tüketimi düşüren pratik adımlar arasında yer alıyor.