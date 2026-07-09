Atina'da düzenlenen üst düzey finans toplantısında, Avrupa Birliği'nin para politikasında köklü bir değişime gidileceği duyuruldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Eurogroup Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesinde geliştirilen dijital euronun 2029 yılına kadar hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

Pierrakakis, Avrupa'nın küresel teknoloji ve finans yarışında geride kalmaması için daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Dijitalleşme konusunda kat edilen mesafenin umut verici olduğunu belirten Başkan, buna karşın rehavete yer olmadığını ve sermaye, tasarruf ile enerji birliklerinin hızla kurulması gerektiğini ifade etti.

AVRUPA'NIN YENİ TEKNOLOJİ FİNANSMAN MODELİ NASIL OLACAK?

Yapay zekanın sadece teknolojik bir araç değil, stratejik bir güç unsuru olduğuna dikkat çeken Pierrakakis, Avrupa'nın eskiyen altyapısını acilen yenilemesi gerektiğini savundu. Bu kapsamda Fransız yapay zeka şirketi Mistral'ın Eurogroup toplantısına davet edilmesi, birliğin konuya yaklaşımının somut bir adımı olarak değerlendirildi. Yatırımlara kaynak yaratmak için yenilikçi bir model öneren Pierrakakis, kıta genelindeki 5G ve 6G frekanslarının ortak bir ihale sistemiyle satışa çıkarılmasını tavsiye etti.

DİJİTAL EURO NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez bankası destekli dijital para birimleri (CBDC), geleneksel kripto varlıkların aksine doğrudan resmi kurumların güvencesi altında işlem görüyor. Dijital euronun devreye girmesiyle birlikte, Avrupa içindeki sınır ötesi ödemelerin hızlanması, nakit taşıma maliyetlerinin düşmesi ve kıta dışı ödeme sistemlerine olan bağımlılığın azaltılması öngörülüyor.

Avrupa'nın her alanda birinci olmasının gerçekçi bir hedef olmadığını belirten Pierrakakis, birliğin güçlü olduğu sektörlere odaklanması gerektiğini aktardı. Girişim sermayesinin kıta dışına çıkışını engellemek için finansal yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.