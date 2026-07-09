Bilim insanları, 99942

Apophis asteroidinin 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya'nın oldukça yakınından geçeceğini hesapladı. Posta Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, uygun hava koşullarında dev gök cismi çıplak gözle izlenebilecek. İtalya'daki Padua Üniversitesi araştırmacıları, geçiş rotasını bugüne kadarki en yüksek hassasiyetle belirledi.

İlk olarak 2004 yılında keşfedilen asteroid, o dönemde olası bir çarpışma senaryosu nedeniyle bilim dünyasında tedirginliğe yol açmıştı. Ancak NASA ve diğer uzay ajanslarının yıllar süren ayrıntılı gözlemleri sonucunda bu ihtimal tamamen ortadan kalktı. Uzmanlar, Apophis'in önümüzdeki 100 yıl boyunca gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

31 BİN 600 KİLOMETRE MESAFE NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan son hesaplamalara göre asteroid, Dünya'ya en yakın noktasında 31 bin 600 kilometre mesafede bulunacak. Bu uzaklık, yaklaşık 36 bin kilometre irtifada yer alan sabit yörüngeli haberleşme uydularından bile daha yakın bir mesafeye işaret ediyor. Söz konusu geçişin sıradan bir meteor olayı gibi anlık olmayacağı, gökyüzünde parlak bir yıldız gibi saatler boyunca hareket edeceği aktarıldı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN YENİ FIRSAT

Herhangi bir çarpışma riskinin bulunmaması, bu yakın geçişi astronomi alanı için eşsiz bir laboratuvar ortamına dönüştürüyor. Araştırmacılar, Dünya'nın güçlü yer çekimi kuvvetinin asteroidin yörüngesinde kalıcı değişiklikler yapabileceğini değerlendiriyor.

Aynı zamanda gezegenimizin çekim etkisinin, Apophis'in yüzeyinde kayaç kaymalarına ve fiziksel hareketlenmelere yol açması bekleniyor. Elde edilecek verilerin, asteroidlerin genel yapısını ve uzaydaki davranış biçimlerini anlamak adına kritik bir rol oynayacağı ifade ediliyor.