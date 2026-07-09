Güney Pasifik'in küçük ada ülkelerinden 9 bin nüfuslu Tuvalu, karasal alan yetersizliği nedeniyle yenilenebilir enerji yatırımlarını okyanusa taşıdı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, küresel ısınma kaynaklı deniz seviyesi artışıyla toprak kaybetme tehlikesi yaşayan ülke, güneş enerjisi altyapısını su yüzeyine inşa etmeye başladı.

Tarım, ulaşım ve barınma gibi temel ihtiyaçlar için karada yeterli boş alan bulunmaması, Tuvalu hükümetini alternatif arayışlara yöneltti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, başkent Funafuti sınırları içindeki Tafua lagününün üzerine yüzer platformlar yerleştirildi.

YÜZER PANELLERLE DİZEL TASARRUFU

Kurulan 184 adet yüzer güneş panelinin, adanın kısıtlı topraklarını işgal etmeden yılda yaklaşık 174 megavatsaat (MWh) temiz enerji ürettiği bildirildi. Elde edilen bu kapasite, başkentin toplam elektrik ihtiyacının sadece yüzde 2'sine denk gelse de ada ekonomisi için stratejik bir değer taşıyor.

Sistem sayesinde ülkenin dışa bağımlı olduğu pahalı dizel yakıt tüketimi azalırken, yıllık bazda yaklaşık 47 bin litre yakıt tasarrufu elde ediliyor. Tuvalu'nun geliştirdiği bu sistem, dizel ithalatına ayrılan bütçenin ülke içinde kalmasını sağlıyor.

YÜZER GES PROJELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yüzer güneş enerjisi santralleri (GES), özellikle tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin dar olduğu coğrafyalarda su kütlelerini değerlendirerek arazi rekabetini ortadan kaldırıyor. Uzmanlara göre, suyun doğal soğutucu etkisi panel verimliliğini artırırken, bu tür sistemler dar yüzölçümüne sahip diğer ülkeler için de sürdürülebilir bir altyapı alternatifi sunuyor. Tuvalu'nun hayata geçirdiği bu yenilikçi çözümün, benzer coğrafi kısıtlamalar yaşayan ada devletlerinde ilham verici bir model olması bekleniyor.