Akıllı telefon üreticisi Nothing, 2022 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu ilk modeli Phone (1) için resmi yazılım desteğini kestiğini duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, cihaz artık yeni Android sürümleri ve düzenli güvenlik yamaları almayacak.

Şeffaf arka kapak tasarımıyla teknoloji pazarında dikkat çeken telefon, piyasaya sürüldüğünde verilen sözleri tamamladı. Şirket, cihaz için taahhüt edilen üç büyük Android sürüm güncellemesini ve dört yıllık güvenlik paketi desteğini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini belirtti.

TEMMUZ 2026 İLE SÜREÇ TAMAMLANDI

Temmuz 2026 güncelleme paketi, bu model için yayınlanan son resmi yazılım oldu. Bu aşamadan sonra marka, aktif mühendislik ve geliştirme süreçlerinde ilk nesil cihazına yer vermeyecek. Boşa çıkan yazılım geliştirme kaynaklarının tamamı, şirketin yeni nesil akıllı telefon projelerine ve optimizasyon süreçlerine kaydırılacak.

CİHAZ SAHİPLERİNİ NELER BEKLİYOR?

Resmi desteğin bitmesi, telefonun donanımsal olarak kullanılamayacağı veya kapanacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar mevcut yazılım sürümüyle günlük işlemlerini ve rutin işlevlerini sorunsuz yapmaya devam edebilecek. Ancak teknoloji standartlarına göre, güvenlik güncellemelerinin kesilmesi cihazları uzun vadede olası siber risklere daha açık hale getiriyor. Buna rağmen temel uygulamalar uzun bir süre daha mevcut sistemle uyumlu çalışmayı sürdürecek.