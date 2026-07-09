Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, finans sektöründeki dijitalleşme adımları doğrultusunda ATM'lerde fiziksel kart kullanımı giderek azalıyor. Bankamatik önlerinde uzun süre beklemeye neden olan plastik banka ve kredi kartları, yerini akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlere bırakıyor.

Bankaların güncellediği dijital altyapılar sayesinde para çekme ve yatırma işlemleri artık saniyeler içinde tamamlanıyor. Kullanıcılar, fiziksel kartlarını yuvaya takmak yerine mobil bankacılık uygulamaları üzerinden süreci yönetebiliyor.

QR KOD İLE PARA NASIL ÇEKİLİR?

Yeni sistemde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankalarının mobil uygulamasına giriş yaparak ilgili menüden QR kod seçeneğini işaretliyor. Ardından ATM ekranında beliren karekod telefon kamerasına okutuluyor ve çekilmek veya yatırılmak istenen tutar giriliyor. Bu pratik yöntem, nakit akışının anında hesaba yansımasını sağlıyor.

GÜVENLİK RİSKLERİ NASIL ÖNLENİYOR?

Karekod teknolojisine geçişin en temel nedenlerinden biri güvenlik açıkları. Fiziksel kart kullanımında sıkça karşılaşılan kart kopyalama, şifre çalınması veya cihazın kartı yutması gibi sorunlar bu sistemle tamamen ortadan kalkıyor. İşlemler doğrudan bankanın yüksek güvenlikli mobil uygulaması üzerinden onaylandığı için dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçiliyor. Uzmanlar, bu işlemleri yaparken güvenli bir internet bağlantısı kullanılması ve şifrelerin kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarıyor.

GELECEKTE BİZİ NE BEKLİYOR?

Bankacılık analistleri, plastik kart üretim maliyetlerinin ve çevresel etkilerin azaltılmasını hedefleyen bu dönüşümün henüz bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Yakın gelecekte bankamatiklerin tamamen dokunmatik ekranlı, yüz tanıma ve parmak izi gibi biyometrik doğrulama sistemlerine sahip akıllı cihazlara dönüşmesi öngörülüyor.