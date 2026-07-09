Avrupa Birliği (AB), trafik kazalarını azaltmak amacıyla otomotiv sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, güncellenen "Genel Güvenlik Yönetmeliği" ile birlikte AB ülkelerinde satılacak veya ilk kez tescil edilecek tüm yeni araçlarda sürücüyü izleyen iç kamera sistemi yasal zorunluluk oldu.

"Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı" (ADDW) adı verilen teknoloji, sürücünün baş hareketlerini ve göz odaklanmasını anlık olarak takip ediyor. Sistem, aracın hızına bağlı olarak farklı denetim süreleri uyguluyor. Hız saatte 50 kilometre ve üzerindeyken sürücünün 3,5 saniyeden fazla yoldan gözünü ayırması halinde görsel, sesli veya titreşimli uyarı devreye giriyor. Saatte 20 kilometre hızda ise bu süre 6 saniye olarak belirlendi.

YENİ ARAÇLARDA HANGİ DONANIMLAR ZORUNLU?

Yönetmelik sadece kameralarla sınırlı kalmıyor. Olası kaza anlarında hız, fren ve direksiyon tepkilerini kayıt altına alacak bir "Olay Veri Kaydedicisi", yani kara kutu bulundurulması da mecburi tutuluyor. Sürücü izleme teknolojileri üreten Smart Eye şirketinin CEO'su Martin Krantz, 7 Temmuz tarihini yol güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye, otomotiv tip onay mevzuatlarında büyük ölçüde Avrupa Birliği standartlarını (ECE regülasyonları) takip ediyor. Bu nedenle, Avrupa'da zorunlu hale gelen sürücü izleme ve kara kutu sistemlerinin, kısa süre içinde Türkiye pazarında satışa sunulacak yeni model araçlarda da standart donanım olarak yer alması bekleniyor. Yeni düzenleme, araç alacak tüketicilerin karşısına ek güvenlik maliyetleri ve yeni teknolojik standartlar olarak çıkacak.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ NELER?

Mevcut yasalara göre kameraların yüz tanıma yapmaması ve verileri araç dışına aktarmaması gerekiyor. Ancak eleştirmenler, bu altyapının ilerleyen yıllarda yazılım güncellemeleriyle genişletilebileceğini savunuyor. Ford'un yılın başlarında aldığı yapay zeka destekli yüz tarama ve duygu durumu tespiti patentleri, bu endişeleri artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

Resmi makamlar uygulamanın tamamen güvenlik odaklı olduğunu vurgulasa da, sürekli izlenme hissi şimdiden bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Sektör temsilcileri, dijital takip istemeyen sürücülerin bu tür zorunluluklardan önce üretilen eski model araçlara olan talebini artırabileceğini öne sürüyor.