Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Michael Eneramo’dan gelen acı haber, spor camiasını sarstı. Nijeryalı eski futbolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. 39 yaşında yaşamını yitiren Eneramo’nun vefatı, hem Türkiye’de hem de Nijerya’da büyük üzüntü yarattı.

TÜRKİYE’DE İZ BIRAKAN GOLCÜLERDEN BİRİYDİ

1985 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Eneramo, profesyonel futbol kariyerine Lobi Stars’ta başladı. Afrika ve Orta Doğu’da farklı kulüplerde forma giydikten sonra 2011 yılında Sivasspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı.

Türkiye’de sırasıyla Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formalarını giyen tecrübeli forvet, özellikle Sivasspor’daki performansıyla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı ekipte iki farklı dönemde görev alan Eneramo, attığı gollerle taraftarların hafızasında yer edindi.

MİLLİ TAKIM DUYURDU

Eneramo’nun vefat haberi, Nijerya Milli Takımı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Ani ölüm haberi kısa sürede yayılırken, eski takım arkadaşları ve kulüplerden de taziye mesajları geldi.

KARİYERİNE DAMGA VURAN RAKAMLAR

Aktif futbolculuk kariyerini 2018 yılında noktalayan Eneramo, kariyeri boyunca 296 maçta 126 gol ve 40 asist kaydetti. Bu istatistikler, onu oynadığı takımlarda önemli bir hücum oyuncusu haline getirdi.