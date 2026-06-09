ABD Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan NBA final serisinin 3. maçını izlemek üzere gittiği Madison Square Garden'da protestoyla karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde ABD milli marşı okunduğu sırada dev ekrana yansıtılan Trump, salondaki seyircilerin büyük bir bölümü tarafından uzun süre yuhalandı. Aktarılan bilgilere göre, salondaki tepkiler ancak ekranda ABD bayrağının belirmesiyle son buldu. Ardından ev sahibi ekip New York Knicks oyuncuları anons edildiğinde tribünlerden büyük bir destek tezahüratı yükseldi.

RAKİP TAKIMA DA TEPKİ

Seyircilerin protestosu sadece siyasi isimle sınırlı kalmadı. Maçın ilerleyen anlarında konuk ekip San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken de tribünlerden yüksek sesli yuhalamalar duyuldu.

TARİHE GEÇEN ZİYARET

ABD spor tarihinde görev başındayken bir NBA final maçını salonda takip eden ilk başkan olarak kayıtlara geçen Trump, karşılaşmanın sona ermesinin ardından Beyaz Saray'a dönmek üzere salondan ayrıldı. Başkanın bu ziyareti, Amerikan profesyonel basketbol tarihinde bir ilk olması açısından önem taşıyor.