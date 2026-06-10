İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ağır hasarlı araçlar üzerinden haksız kazanç sağlayan bir şebeke çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen soruşturma kapsamında, organize şekilde hareket ederek aracı kurumları zarara uğrattığı tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, şüpheliler kendi aralarında kesin bir görev dağılımı yaparak detaylı bir dolandırıcılık ağı kurdu.

Yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin trafik kazalarına karışmış veya deprem nedeniyle ağır hasar almış araçları düşük bedellerle temin ettikleri belirlendi. Bu araçlar, şüphelilerle bağlantılı çalışan ekspertiz firmalarına götürülerek kağıt üzerinde tamamen hasarsız veya sağlam gibi gösterildi. Gerçeğe aykırı raporların hazırlanmasının ardından, önceden belirlenen kişiler üzerinden bu araçlar teminat gösterilerek krediler çekildi.

SİSTEM NASIL ZARARA UĞRATILDI?

Dolandırıcıların temel hedefinin, değeri oldukça düşük olan hurda durumundaki araçları sahte belgelerle yüksek değerli finansal teminatlara dönüştürmek olduğu ortaya çıktı. Çekilen kredilerin kasıtlı olarak geri ödenmemesi üzerine aracı kurumlar, teminat gösterilen araçlara el koymak istediklerinde maddi değeri olmayan enkazlarla karşılaştı. Bu yöntemle yasal ekspertiz süreçlerinin suistimal edildiği ve kredi sisteminin kullanılarak kurumların zarara uğratıldığı bildirildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kimlik ve adres tespitlerinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri operasyon için harekete geçti. İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin aktardığına göre, adreslerinde yakalanan 27 zanlının emniyetteki yasal işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.