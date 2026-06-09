Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun Aziz Yıldırım'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından, gözler olası yıldız transferlerine çevrildi. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, eski yönetim adaylarından Sadettin Saran'ın ekibinde yer alan Ertan Torunoğulları, dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, seçim kararı alınmadan önceki süreçte Mısırlı oyuncu ile masaya oturduklarını belirtti. Yapılan görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini ifade eden Torunoğulları, Salah'ın kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine sıcak baktığını vurguladı. Haberde, tarafların oyuncunun maaşı dahil olmak üzere birçok temel konuda anlaşma zeminine ulaştığı öne sürüldü.

YENİ YÖNETİME TRANSFER DESTEĞİ

Transfer sürecinin yarım kaldığını ifade eden Torunoğulları, yeni yönetimin talep etmesi halinde bu süreci tamamlamak için seve seve görev alabileceklerini dile getirdi. Torunoğulları'nın "Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın Fenerbahçe formasını giyeceğine inanıyorum" şeklindeki sözleri, sarı-lacivertli camiada beklenti yarattı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Dünya çapındaki yıldız oyuncuların Süper Lig'e transfer süreçleri genellikle uzun süreli ikna turları ve yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmaları gerektiriyor. Salah gibi elit seviyedeki bir oyuncunun transferinde, mevcut yönetimin atacağı resmi adımlar ve kulübün bütçe planlaması belirleyici rol oynayacak. Sabah'ın haberinde, başkan Aziz Yıldırım'ın ilerleyen günlerde bu transfer iddialarıyla ilgili somut bir hamle yapmasının beklendiği kaydedildi.