Antik Roma döneminde, Syedra, Leartes, Kolanoros, Hamexia ve Naula gibi gerçek antik kentlerde geçen kurgusal romanıyla edebiyatta yeni bir yaklaşım ortaya koyan “Naula’da Bir Gemi Ustası” adlı eser, M.Ö. 200’lü yıllar ile günümüz arasında kurulan zaman köprüsü üzerinden okuyucuyu tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Yılmaz Bağışlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada romanını, “Alanya Kalesi’nden Kolanoros’a uzanan bir zaman yolculuğu” sözleriyle tanımladı. Eserin, günümüz ile Antik Roma dönemini mistik bir anlatım diliyle bir araya getirdiğini belirten Bağışlar, kitabın tarih ve hayal gücünü aynı potada erittiğini ifade etti.

Roman, antik çağın denizcilik kültürünü, Akdeniz ticaretini ve dönemin yaşam biçimini kurgusal karakterler aracılığıyla anlatırken, okuyucuya bölgenin geçmişine farklı bir bakış sunuyor.

KİTAP GELİRİ ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK BAĞIŞLANACAK

Yılmaz Bağışlar, kitabın satışından elde edilecek gelirin Alanya Atatürkçü Düşünce derneği ve Alanya Ticaret Odası desteğiyle öğrencilere burs olarak bağışlanacağını söyledi. Bu yönüyle eser, yalnızca kültürel değil, sosyal sorumluluk açısından da anlam taşıyor.

MÜHENDİSLİKTEN EDEBİYATA UZANAN BİR YOLCULUK

İnşaat mühendisi olan Yılmaz Bağışlar, Alanya’da spor ve yerel yönetim alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Mahmutlarspor Onursal Başkanı olan Bağışlar, 2019-2024 yılları arasında Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Yeni romanıyla Alanya’nın tarihi mirasını edebiyat yoluyla geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Bağışlar, bölgenin kültürel değerlerine farklı bir perspektiften katkı sunuyor.